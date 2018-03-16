2018-03-16T14:58:53+03:00
Политика

ЦИК РФ ответил на предложение Поклонской снять Собчак с выборов

В Центризбиркоме заметили, что сроки для возможной отмены решения о регистрации кандидата уже истекли
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Выборы президента России пройдут 18 мартаВыборы президента России пройдут 18 мартаФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 16 марта, в Центральной избирательной комиссии России заявили, что сроки для возможного снятия кандидата в президенты РФ с выборов, намеченных на это воскресенье, 18 марта, истекли.

Так член ЦИК Евгений Шевченко ответил на предложение депутата Госдумы Натальи Поклонской снять претендента на высший государственный пост от партии «Гражданская инициатива» Ксению Собчак с голосования.

«Сроки все истекли», - сказал Шевченко ТАСС, подчеркнув, что Центризбирком сам не может отменить регистрацию кандидата, это нужно делать через Верховный суд.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Поклонская потребовала снять Собчак с выборов, так как, по ее мнению, на пост президента не может претендовать кандидат, отрицающий целостность своего государства. Как заметила депутат, телеведущая в своих выступлениях неоднократно отрицала факт принадлежности Крыма и Севастополя к России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Медведев присвоил 19 моногородам статус территорий опережающего развития
В Таиланде автобус с россиянами врезался в дерево: трое пострадали
Путин: в послании Федеральному собранию не было ни одного лишнего слова
Путин объявил о начале работы над новой редакцией майских указов
Лавров: Некоторые страны хотят поделить Сирию на мелкие княжества
Путин распорядился ограничить кадастровую стоимость недвижимости
МИД РФ выразил протест из-за планов Польши эксгумировать останки советских воинов
Помощник президента РФ: Российская армия прошла пик перевооружения
В Кремле назвали «шокирующими» заявления о причастности Путина к делу Скрипаля
Останки Сальвадора Дали заново захоронили в испанском музее
Экс-начальника МУРа перевели из СИЗО под домашний арест
Москвич взял в заложники 8 кошек жены и вымогает у нее квартиру
На основе послания Путина создадут 10 нацпроектов и программ
Украина бойкотирует зимнюю Универсиаду-2019 в Красноярске
На Украине возбудили дело против организаторов выборов президента РФ в Крыму
ЦБ: Экономика закрепилась на траектории медленного, но устойчивого роста
Умер режиссер Александр Павловский
Постпред РФ при ОЗХО: Британия отказывается от сотрудничества по делу Скрипаля даже через посредников