ЦИК РФ ответил на предложение Поклонской снять Собчак с выборов

СЕГОДНЯ 14:58 2018-03-16T14:58:53+03:00

В Центризбиркоме заметили, что сроки для возможной отмены решения о регистрации кандидата уже истекли

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В пятницу, 16 марта, в Центральной избирательной комиссии России заявили, что сроки для возможного снятия кандидата в президенты РФ с выборов, намеченных на это воскресенье, 18 марта, истекли.

Так член ЦИК Евгений Шевченко ответил на предложение депутата Госдумы Натальи Поклонской снять претендента на высший государственный пост от партии «Гражданская инициатива» Ксению Собчак с голосования.

«Сроки все истекли», - сказал Шевченко ТАСС, подчеркнув, что Центризбирком сам не может отменить регистрацию кандидата, это нужно делать через Верховный суд.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Поклонская потребовала снять Собчак с выборов, так как, по ее мнению, на пост президента не может претендовать кандидат, отрицающий целостность своего государства. Как заметила депутат, телеведущая в своих выступлениях неоднократно отрицала факт принадлежности Крыма и Севастополя к России.