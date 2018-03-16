2018-03-16T15:22:22+03:00
Утраты

Умер режиссер Александр Павловский

О том, что 16 марта умер режиссер Александр Павловский, сообщили в Союзе кинематографистов РФ
Дарья ИВАШКИНА
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Кинорежиссер Александр Павловский. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир АстапковичКинорежиссер Александр Павловский. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович
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В пятницу, 16 марта, появилась информация о том, что умер режиссер Александр Павловский. Как выяснилось, создатель таких фильмов, как «Ар-хи-ме-ды!» и «Зеленый фургон» скончался в возрасте 71 года.

Печальную новость сообщили в Союзе кинематографистов РФ. При этом там выразили соболезнования родным и близким усопшего. «16 марта 2018 года на 71-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России режиссера игрового кино Павловского Александра Ильича», - говорится на сайте организации.

СПРАВКА «КП»

В 1971 году Александр Павловский окончил режиссерский факультет ВГИКа. Тогда же он начал работать режиссером-постановщиком на Одесской киностудии. В 1993-1999 годах был художественным руководителей киностудии «Аркадия», главным режиссером муниципального телеканала Одессы. С 2000 года он работал на различных студиях Москвы.

Всего режиссер воплотил в жизнь более 30 проектов. Он снял такие фильмы, как «Ар-хи-ме-ды!», «Зеленый фургон» и «На острие меча». Кстати, с 2016 года Павловский снимал короткометражные фильмы для Детского юмористического киножурнала «Ералаш».

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