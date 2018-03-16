Украина бойкотирует зимнюю Универсиаду-2019 в Красноярске

СЕГОДНЯ 15:36 2018-03-16T15:36:38+03:00

Спортсмены этой страны, возможно, смогут приехать в Россию и выступить под нейтральным флагом, однако на родине им за это не поздоровится

Изменить размер текста: A A

Решение Министерства спорта Украины о запрете спортсменам страны выступать на любых спортивных соревнованиях, проводящихся в России, автоматически лишает украинских атлетов возможности принять участие в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. Комментируя прозванный уже «драконовским» запрет, об этом сообщил министр молодежи и спорта страны Игорь Жданов.

"На Универсиаду в Красноярск точно никто не поедет. Мы не выступаем на территории страны-агрессора. Может, кто-то отправится под каким-то нейтральным флагом", - сказал Жданов, подчеркнув, что со спортсменами, нарушившими запрет Минспорта, церемониться не будут, а просто на будущее они не будут призываться федерациями в сборную страны.

Несмотря на всю браваду украинского министра, он поделился с журналистами новостью, что закон о запрете выступать в России может выйти боком украинским боксерам. Которые традиционно являются претендентами на пьедестал почета в этом виде спорта. Отсутствие их на ЧМ пор боксу в Сочи в 2019 году лишит сборную Украины по бокс возможности поехать на Олимпиаду-2020 в Токио.

"Я знаю и докладывал руководству страны про то, что есть такие проблемы. Можем пропустить Олимпиаду в Токио. Я все это знаю. Будем думать, решать, договариваться с международными федерациями. Может, есть какие-то компромиссные механизмы, хотелось бы, чтобы международное спортивное сообщество нас услышало", - посетовал министр журналистам.

Однако услышат ли боксерские федерации Украину — большой вопрос. В боксерском спорте желающих подняться на пьедестал предостаточно, а на олимпийский тем более. И делиться с Незалежной квотами на участие в олимпийских стартах вряд ли какая страна станет.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Министерство спорта Украины запретило украинским спортсменам принимать участие в каких-либо соревнованиях на территории России. Решение лично подписал глава ведомства Игорь Жданов, который и являлся автором данной инициативы.