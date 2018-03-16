2018-03-16T15:31:33+03:00
Экономика

ЦБ: Экономика закрепилась на траектории медленного, но устойчивого роста

Регулятор ожидает перехода российского бюджета к профициту в 2018 годах
Денис СУХОВ
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ЦБ: Экономика закрепилась на траектории медленного, но устойчивого ростаЦБ: Экономика закрепилась на траектории медленного, но устойчивого ростаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Центробанк не исключает перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году на фоне перехода российской экономики к медленному, но устойчивому росту. Об этом говорится в бюллетене регулятора «О чем говорят тренды».

«В целом можно говорить о закреплении экономики на траектории медленного, но устойчивого роста. Существующий баланс рисков говорит о возможности более быстрого перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике, который может быть завершен в этом году», - говорится в документе.

Также аналитики ЦБ прогнозируют, что российский бюджет в 2018 году может перейти к профициту.

«В 2018 году мы ожидаем перехода бюджета к профициту, а также возобновления роста Фонда национального благосостояния и совокупного госдолга относительно ВВП»

Согласно оценке, с 2019 года бюджетный вопрос перестанет сдерживать рост ВВП страны, при этом структурные изменения и повышение эффективности смогут ускорить его темпы. Тем не менее, профицит бюджета может смениться в 2019-2020 годах дефицитом из-за ожидаемого снижения нефтегазовых доходов, подчеркивают в ЦБ.

Бюллетень «О чем говорят тренды» подготовлен департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. В документе указано, что приведенные в нем выводы и рекомендации могут не совпадать с официальной позицией регулятора.

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