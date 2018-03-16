2018-03-16T15:42:26+03:00
Дом. Семья

Москвич взял в заложники 8 кошек жены и вымогает у нее квартиру

Мужчина рассчитывал, что ради возвращения любимцев женщина подарит ему жилплощадь
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Мужчина похитил кошек бывшей жены в надежде обменять их на квартируМужчина похитил кошек бывшей жены в надежде обменять их на квартируФото: Сергей ФЕДОСЕЕВ
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Житель Москвы нашел оригинальный способ раздела имущества во время бракоразводного процесса. Нерадивый супруг, не желая делить с бывшей женой квартиру пополам, как совместно нажитое имущество, решил прибегнуть к шантажу. При этом в заложники мужчина придумал взять домашних питомцев.

В браке супруги успели не только приобрести жилплощадь, но и завести целых восемь кошек. Именно этими животными мужчина и начал шантажировать бывшую возлюбленную.

Пока жены не было дома, коварный супруг забрал всех кошек и вывез в неизвестном направлении. Позже он предложил супруге «честный» обмен: она дарит ему их общую квартиру, а он возвращает ей любимцев. Однако такое положение вещей женщину не устроило и она от обмена отказалась.

На что надеялся похититель — неизвестно. Но теперь супруга подала на него заявление в полицию, передает телеканал «360».

Напомним, еще одна необычная «кошачья» история произошла в Нижнем Новгороде. Здесь экс-супруги при разводе тоже не смогли поделить питомца. Женщина обратилась в суд, заявив, что ее бывший муж незаконно удерживает у себя дома ее кота. По словам хозяйки, она завела любимца еще до того, как вступила в брак, и теперь намерена вернуть животное себе.

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