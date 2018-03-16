На основе послания Путина создадут 10 нацпроектов и программ

СЕГОДНЯ 15:39 2018-03-16T15:39:33+03:00

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В России запустят десять национальных проектов и программ, которые станут воплощением ключевых направлений развития, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным во время оглашения послания Федеральному собранию в 2018 году. Такое заявление сделал помощник главы государства Андрей Белоусов.

"Задачи, которые стоят в нынешнем послании, более масштабны, чем в указах 2012 года. Сохранение ручного управления просто невозможно, поэтому мы предполагаем, что по каждому из 10 направлений будет сформирован национальный проект или программа - там, где проект не годится как инструмент", - цитирует его ТАСС.

Между тем, в этот раз ключевыми фигурами в механизме работы ведомств по данным аспектам станут сами министры. Именно они будут ответственны за реализацию программ.

Всего же предполагается открыть пять социальных проектов и еще столько же экономических. В первый раздел войдут здравоохранение, образование, экология, демография, а также жилье и городская среда. Экономическое же направление включает малый и средний бизнес, поддержку экспорта, повышение производительности труда, цифровую экономику, качественные и безопасные дороги.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 1 марта Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием к Федеральному собранию, в ходе которого затронул множество актуальных проблем, а также рассказал о планах на будущее.