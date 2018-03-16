Экс-начальника МУРа перевели из СИЗО под домашний арест

СЕГОДНЯ 15:54 2018-03-16T15:54:18+03:00

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Бывший начальник Московского уголовного розыска Виктор Трутнев был отпущен из следственного изолятора под домашний арест. Данная мера пресечения в отношении генерал-майора в отставке будет действовать до 15 мая. Такое решение принял Московский окружной военный суд.

"Решение суда первой инстанции о заключении под стражу отменить и избрать в отношении Трутнева меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 мая", - передает ТАСС со ссылкой на судью.

Напомним, что, как сообщал ранее сайт kp.ru, экс-глава МУРа, оставивший свой пост еще в 2011 году, был задержан в конце января этого года по делу о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, однако 2 февраля его отпустили. Между тем, 2 марта военный суд постановил снова арестовать Трутнева. Сам генерал-майор все обвинения отрицает.