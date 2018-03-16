2018-03-16T16:06:46+03:00
Общество

Останки Сальвадора Дали заново захоронили в испанском музее

Летом 2017 года по решению суда останки великого художника были эксгумированы
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Доступ к месту захоронения испанского сюрреалиста вновь открыт для всех посетителей музеяДоступ к месту захоронения испанского сюрреалиста вновь открыт для всех посетителей музеяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Театр-музей в испанском городе Фигерас вновь обрел останки великого мастера сюрреализма Сальвадора Дали. В ночь на 16 марта, взятые ранее для эксгумации останки, были доставлены в музей, где и вернулись на свое прежнее место.

В повторной процедуре захоронения, которая прошла камерно и без приглашения прессы, помимо патологоанатомов, которые заново забальзамировали тело, приняли участие генеральный секретарь фонда Сальвадора Дали Луис Пенюэлас, руководитель фонда Жоан Мануэль Севильяно. Утром, 16 марта музей открылся для посещения всех желающих и в настоящее время работает в обычном режиме, - сообщает РИА Новости.

Летом 2017 года по решению суда останки Сальвадора Дали были эксгумированы. Причиной стал поддержанный испанской Фемидой иск местной жительницы Пилар Абель, которая утверждала, что она дочь художника.

Во время эксгумации, для определения возможного родства испанки и художника-сюрреалиста, были взяты образцы волос и ногти художника, а также двух больших костей. Анализ ДНК останков показал, что знаменитый сюрреалист не является отцом Пилар Абель.

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