В Кремле назвали заявления о причастности Путина к делу Скрипаля нарушением дипломатических приличий

СЕГОДНЯ 16:12 2018-03-16T16:59:37+03:00

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Кремль считает любые заявления МИД Великобритании о какой-либо причастности президента РФ Владимира Путина к делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «непростительным» нарушением дипломатического этикета.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является ни чем иным, как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия», - цитирует Песков ТАСС.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия уже неоднократно на самых разных уровнях опровергала свою причастность к инциденту в британском Солсбери.

Таким образом Песков прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, который буквально сказал, что считает «в высокой степени вероятным», что президент России лично дал указание использовать нервно-паралитическое вещество, которым предположительно отравлен Скрипаль. В то же время министр выразил надежду, что происходящее не приведет к всплеску русофобии.

Как сообщал сайт «КП», в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением по поводу расследования отравления Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и сотрудника полиции в городе Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России, а Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту - однако, никаких явных доказательств этого приведено не было.

В среду Мэй анонсировала целый ряд недружественных мер против России, включая высылку 23 дипломатов и заморозку высокоуровневых контактов с Москвой.

В свою очередь российская сторона неоднократно предлага Великобритании сотрудничество в расследовании произошедшего, но получила отказ.