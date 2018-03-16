2018-03-16T16:16:20+03:00
Политика

Помощник президента РФ: Российская армия прошла пик перевооружения

По словам Андрея Белоусова, оборонные расходы страны будут уменьшаться по мере насыщения войск современными вооружениями
Денис СУХОВ
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Помощник президента РФ Андрей БелоусовПомощник президента РФ Андрей БелоусовФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Российские оборонные расходы по доле ВВП будут снижаться по мере насыщения войск современными вооружениями. Вместе с повышением эффективности других бюджетных трат, это позволит правительству найти необходимые средства для реализации задач, обозначенных президентом в послании Федеральному Собранию.

Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов. По его словам, выполнение обязательств, указанных российским лидером, потребует средств, эквивалентных 1,5% ВВП.

Примерно половину этой суммы бюджет получит за счет ожидаемого ускорения экономического роста.

«Остальную часть нам придется искать за счет дополнительной экономии, такие возможности, безусловно, в бюджете есть. У нас сейчас от доли ВВП будут, скорее всего, сокращаться оборонные расходы в силу того, что мы прошли пик цикла насыщения вооруженных сил новыми видами вооружения и военной техникой»,- добавил Белоусов.

Как сообщал ранее сайт «КП», президент РФ Вадимир Путин поручил своей администрации разработать указы о национальных целях до 2024 года, в соответствии с которыми будут достигаться социальные показатели, обозначенные российским лидером в послении Федеральному Собранию.

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