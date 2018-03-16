2018-03-16T16:17:58+03:00
Политика

МИД РФ выразил протест из-за планов Польши эксгумировать останки советских воинов

В ведомстве уверены, что такие действия вызваны не стремлением увековечить память солдат, а "бессилием" властей республики перед вандалами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский МИД заявил протест послу Польши в МосквеРоссийский МИД заявил протест послу Польши в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство иностранных дел России заявило протест послу Польши в Москве Влодзимежу Марчиняку в связи с планами Варшавы об эксгумации останков советских воинов в городе Стараховице. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Так, уточняется, что польские власти хотят перезахоронить солдат на военном кладбище в Кельце, потому что не могут оградить существующий мемориал от вандалов. В российском ведомстве, такое оправдание назвали проявлением цинизма и бессилия.

"Очевидно, что в основе этого намерения лежит отнюдь не стремление достойным образом увековечить память наших солдат, которые в январе 1945 г. отдали жизни за освобождение Польши и поляков от гитлеровских захватчиков. <...> Призываем польские власти вернуться в русло цивилизованных подходов к чувствительной проблематике в военно-мемориальной области", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В документе также подчеркивается, что, согласно международному правовому соглашению, Польша может перезахоронять останки советских солдат лишь в исключительных случаях, которым данная ситуация не является.

В результате послу РФ в Варшаве Сергею.Андрееву было поручено посетить польский МИД и потребовать "прекращения подобных противоправных действий".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в городе Лидзбарк-Варминьски демонтировали Памятник благодарности Советской армии в рамках борьбы с "пропагандой коммунизма".

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