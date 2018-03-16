В Таиланде автобус с россиянами врезался в дерево: трое пострадали

СЕГОДНЯ 16:49 2018-03-16T16:49:21+03:00

Один мужчина и две женщины получили легкие травмы. Все остальные не пострадали

Один мужчина и две женщины получили травмы, с ними сейчас работают медики

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В Таиланде автобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился на западе королевства в провинции Крабы.

Автобус вез туристов в международный аэропорт Крабы. По предварительной информации, причиной ДТП стало опасное вождение мотоциклиста, который устроил гонки на дороге и соревновался в скорости с другими участниками дорожного движения.

Мотоциклист опасно подрезал автобус с туристами. Чтобы избежать более серьезных последствий водитель автобуса резко съехал с дороги на обочину, однако не справился с управлением и врезался в дерево.

Как пишут местные СМИ, в салоне автобуса находились 36 россиян. Один мужчина и две женщины получили легкие травмы. Все остальные не пострадали. Сейчас на месте работают представители полиции и несколько бригад медиков.