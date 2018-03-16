Путин объявил о начале работы над новой редакцией майских указов

СЕГОДНЯ 16:32 2018-03-16T16:32:03+03:00

Подготовка правовых актов по различным направлениям стартует уже в четверг

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Подготовка новой редакции майских указов начнется уже в четверг. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

В этот раз майские указы будут сформированы на основе задач и перспектив, озвученных главой государства в ходе послания Федеральному собранию 2018 года. Они будут следовать конкретным отраслям и направлениям.

"Перед тем как подготовить новое издание указов 2012 года, нам нужно будет, исходя из того, что сделано и исходя из задач, которые возникают сегодня, подготовить новые ориентиры", - сказал президент на встрече с сотрудниками сферы здравоохранения.

Путин также подчеркнул, что на данный момент многие его поручения правительству и администрации уже были опубликованы.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что на основе послания президента Федеральному собранию будут созданы десять национальных проектов или программ.