Медведев присвоил 19 моногородам статус территорий опережающего развития

СЕГОДНЯ 16:49 2018-03-16T16:49:45+03:00

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Глава правительства Дмитрий Медведев распорядился присвоить 19 моногородам статус территорий опережающего развития (ТОР). Это позволит, по словам премьера, за ближайшие 10 лет привлечь около 160 млрд рублей инвестиций и создать почти 30 тысяч новых рабочих мест.

«Там, где жизнь зависит от одного градообразующего предприятия, которое может работать или, к сожалению, вообще не работать, нужны новые инвестиционные проекты, которые стимулируют диверсификацию этих территорий», - пояснил Медведев на совещании по экономическим вопросам.

Статусы присвоят следующим городам: Онега, Канаш, Пикалёво, Гаврилов-Ям Заринск, Сердобск, Далматово, Саянск и Черемхово, Ефремов, Новоалтайск , Павловск , Донецк, Зверево, Губкин и Новокузнецк, поселки Угловка, Линёво и Варгаши.

Глава правительства отметил, что ТОР как инструмент для развития населенных пунктов и дальше будет использоваться точечно. Чтобы использовать все возможности ТОР, необходимо использовать ресурс местных властей, подчеркнул Медведев.