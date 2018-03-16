Медведев присвоил 19 моногородам статус территорий опережающего развития
Глава правительства Дмитрий Медведев распорядился присвоить 19 моногородам статус территорий опережающего развития (ТОР). Это позволит, по словам премьера, за ближайшие 10 лет привлечь около 160 млрд рублей инвестиций и создать почти 30 тысяч новых рабочих мест.
«Там, где жизнь зависит от одного градообразующего предприятия, которое может работать или, к сожалению, вообще не работать, нужны новые инвестиционные проекты, которые стимулируют диверсификацию этих территорий», - пояснил Медведев на совещании по экономическим вопросам.
Статусы присвоят следующим городам: Онега, Канаш, Пикалёво, Гаврилов-Ям Заринск, Сердобск, Далматово, Саянск и Черемхово, Ефремов, Новоалтайск , Павловск , Донецк, Зверево, Губкин и Новокузнецк, поселки Угловка, Линёво и Варгаши.
Глава правительства отметил, что ТОР как инструмент для развития населенных пунктов и дальше будет использоваться точечно. Чтобы использовать все возможности ТОР, необходимо использовать ресурс местных властей, подчеркнул Медведев.