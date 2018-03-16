2018-03-16T16:54:39+03:00
Политика

В Минобороны РФ опровергли применение химоружия в Восточной Гуте

В ведомстве заявили, что подобные "лживые" сообщения являются всего лишь обоснованием для введения новых санкций
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Фото: Минобороны Сергей Бобылев пресс-служба Минобороны РФ ТАССОфициальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Фото: Минобороны Сергей Бобылев пресс-служба Минобороны РФ ТАСС
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В сирийской провинции Восточная Гута, в том числе в населенной пункте Хаммурия, не применялось никакое химическое оружие. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее в четверг в ряде западных СМИ появились сообщения о том, что якобы в результате химической атаки от "удушья" пострадало множество сирийских граждан.

"Нужно ли говорить, что не нашлось ни одного жителя Хаммурии, который хоть что-то об этом слышал. Как и не вышло ни одного сюжета об этом на западных каналах <...> Неоспоримые доказательства этой лживости не заставили себя долго ждать", - цитирует ТАСС Конашенкова.

По словам генерал-майора, распространение таких слухов координируется "на высоком политическом уровне для обоснования новых санкций". Так, и в этот раз сразу же после появления ложных новостей на сайте Совета ЕС было размещено заявление о введении новых ограничительных мер против Сирии "за химические атаки против мирного населения", однако позже его сняли.

Между тем, сайт kp.ru уже писал о том, что власти РФ не раз предупреждали о готовящихся в республике провокациях. Такие же заявления звучали и в министерстве иностранных дел Сирии.

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