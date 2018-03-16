2018-03-16T17:01:02+03:00
Происшествия

В аварии с подъемником в Грузии пострадали четверо россиян

Наши соотечественники получили легкие ушибы и ссадины [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В аварии с подъемником в Грузии пострадали четверо россиянВ аварии с подъемником в Грузии пострадали четверо россиянФото: REUTERS
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По последним данным, среди пострадавших в аварии с подъемником на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, есть россияне. Как уточнили в Ростуризме, в результате инцидента на канатной дороге четверо наших соотечественников получили легкие ушибы и ссадины.

«По данным департамента ситуационно-кризисного центра МИД России, среди пострадавших есть четверо россиян. Они получили легкие ушибы и ссадины, помощь им была оказана на месте. В настоящее время их жизням ничего не угрожает», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ростуризма.

Также там отмечается, что, по предварительной информации, причиной срыва хода кресельного подъемника на грузинском курорте стало отключение электроэнергии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу на курорте Гудаури кресла подъемника начали скатываться по канатной дороге и на огромной скорости врезаться друг в друга. По последним данным, в результате инцидента пострадали в общей сложности более десяти человек, восемь из которых пришлось госпитализировать.

Гудаури! Трагедия на канатке!.

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