Стало известно, кто сыграет роль Эдуарда Стрельцова в одноименном фильме Учителя

СЕГОДНЯ 17:09 2018-03-16T17:09:49+03:00

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Стало известно кто сыграет роль Эдуарда Стрельцова в одноименной ленте сына режиссера Алексея Учителя Ильи. Им станет восходящая звезда российского кино актер Александр Петров. Артист уже полюбился российскому зрителю по картинам «Гоголь. Начало», «Притяжение» и «Лед». Последняя лента с успехом продолжает идти в российском прокате.

Как признался сам актер, для него сыграть легендарного игрока московского «Торпедо» большая честь. «В свое время я мог стать футболистом и с детства мечтал им быть, проводил сутки на коробках. Потом судьба так сложилась, что я им не стал и стал артистом, и сейчас все это соединилось в одну точку, - поделился своими впечатлениями от предстоящих съемок Петров.

Картина Ильи Учителя «Эдуард Стрельцов» охватит максимальный период жизни великого «автозаводца». Расскажет о начале карьеры и победах. А также затронет несколько важных моментов в личной жизни спортсмена. Студией «Рок», которая будет вести съемки, уже получено от семьи Стрельцовых разрешение на экранизацию. Съемки стартуют летом 2018 года. Полностью же доснять ленту планируется к концу 2019 года.

Эдуард Стрельцов — звезда советского футбола, олимпийский чемпион 1956 года. В 1950-е и 1960-е годы играл за московское «Торпедо». По окончании карьеры перешел на тренерскую работу и занимался подготовкой юношеских команд.