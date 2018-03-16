2018-03-16T17:23:56+03:00
Политика

ОЗХО предложила Лондону техпомощь в расследовании дела Скрипаля

В организации отметили, что примененный газ не упоминался в Конвенции о запрете химоружия
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Скрипаля отравили 5 марта в СолсбериСкрипаля отравили 5 марта в СолсбериФото: REUTERS
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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) предложила Лондону помощь в расследовании отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«ОЗХО предложила техническую помощь в проводимом Великобританией расследовании, и эксперты организации ожидают, что скоро будут предприняты некоторые шаги», - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Представитель ОЗХО сообщил ТАСС, что эксперты организации уже приступили к исследованию нервно-паралитического вещества «Новичок». В ОЗХО отметили, что в Конвенции о запрете химического оружия «Новичок» не упоминается. Когда подписывали документ, о существовании газа не знали.

Как передавал сайт kp.ru, 4 марта в британском Солсбери был отравлен работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил в произошедшем Россию. Однако, на неоднократные требования МИД РФ предъявить доказательства, делать это Британия отказывается.

Из Лондона на следующей неделе начнут высылать российских дипломатов, всего уехать должны 23 диппредставителя.

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