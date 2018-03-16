Сотрудники ООН устроили забастовку из-за сокращения зарплат

СЕГОДНЯ 17:15 2018-03-16T17:15:30+03:00

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Сотрудники женевской штаб-квартиры ООН устроили однодневную забастовку против снижения зарплат на 5,1%. Персонал всемирной организации уверен, что такое "значительное" снижение выплат приведет к негативным последствиям.

В рамках реализации плана чрезвычайных действий на время протестной акции был объявлен вынужденный перерыв в работе Совета ООН по правам человека. Такое заявление сделала официальный представитель отделения Алессандра Веллуччи.

"Поскольку мы не знаем всех последствий, которые может иметь забастовка для работы Дворца Наций, приняты планы чрезвычайных действий, чтобы основные функции обеспечивались и Дворец был открыт", - цитирует ее ТАСС.

Между тем, уточняется, что решение об организации протестной акции было принято Отделением ООН в четверг в ответ на соответствующий призыв профсоюзов, которые добиваются переговоров с администрацией об улучшениях условий труда.

Данная забастовка будет длиться один день и не повлияет на проведение пятничного брифинга для прессы, еженедельного заседания целевой рабочей группы по гуманитарным вопросам в Сирии и мероприятию по ситуацию с беженцами народности рохинджа.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что накануне организации протеста сотрудники профсоюза ООН были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов города, а после стало известно об отмене заседания, посвященного нарушениям Киевом прав крымчан.