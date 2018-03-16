Стала известна дата рассмотрения жалобы Улюкаева в Мосгорсуде
Московский городской суд 16 марта определился с датой рассмотрения апелляционной жалобы бывшего министра экономического развития и торговли России Алексея Улюкаева, которого Замоскворецкий суд осенью 2017 года осудил за принуждение к даче взятки.
"Суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов 12 апреля 2018 года", - сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Ульяна Солопова.
Как уверяют защитники осужденного экс-министра, настаивающие на невиновности Улюкаева, ими уже подготовлена линия защиты, позволяющая надеяться как на снижения срока отбывания наказания, так и полное оправдание их подзащитного.
Бывший глава МЭРТ, 61-летний Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей.
Кроме того, суд сохранил арест на объекты недвижимости Алексея Улюкаева, а также его счета, автомобиль, слиток серебра и коллекцию монет из драгоценных металлов до полной уплаты наложенных штрафных санкций.
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