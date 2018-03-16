Стала известна дата рассмотрения жалобы Улюкаева в Мосгорсуде

СЕГОДНЯ 17:36 2018-03-16T17:36:56+03:00

Высокопоставленный сиделец "Матросской тишины" до сих пор не признал себя виновным в принуждении к даче взятки Фото: Александр БОЙКО

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Московский городской суд 16 марта определился с датой рассмотрения апелляционной жалобы бывшего министра экономического развития и торговли России Алексея Улюкаева, которого Замоскворецкий суд осенью 2017 года осудил за принуждение к даче взятки.

"Суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов 12 апреля 2018 года", - сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Ульяна Солопова.

Как уверяют защитники осужденного экс-министра, настаивающие на невиновности Улюкаева, ими уже подготовлена линия защиты, позволяющая надеяться как на снижения срока отбывания наказания, так и полное оправдание их подзащитного.

Бывший глава МЭРТ, 61-летний Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей.

Кроме того, суд сохранил арест на объекты недвижимости Алексея Улюкаева, а также его счета, автомобиль, слиток серебра и коллекцию монет из драгоценных металлов до полной уплаты наложенных штрафных санкций.