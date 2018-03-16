2018-03-16T17:35:54+03:00
В мире

Бывший советник Трампа будет представлять интересы Тимошенко в США

Услуги Барри Беннета обойдутся экс-премьеру Украины в 65 тысяч долларов ежемесячно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Экс-министр Украины Юлия Тимошенко. Фото: Архип Верещагин ТАССЭкс-министр Украины Юлия Тимошенко. Фото: Архип Верещагин ТАСС
Изменить размер текста:

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко наняла экс-советника предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Барри Беннета для лоббирования своих интересов в Соединенных Штатах.

Отмечается, что его компания Avenue Strategies Global LLC будет консультировать политика по вопросам контактов с Вашингтоном, помогать организовать поездки, а также оказывать услуги по связям с общественностью и государственными деятелями от ее имени. Такое удовольствие будет обходиться Тимошенко в 65 тысяч долларов ежемесячно. При этом в случае, если экс-премьер решит начать избирательную кампанию, то Беннет должен будет указать ее партию в качестве заказчика услуг.

Между тем, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на бывшего советника Трампа, тот назвал Тимошенко "реформатором, которого поддерживают на Западе".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что после победы республиканца на американских выборах президента его помощники начали активно искать работу за рубежом. Так, Беннет несколько раз встречался с политиками Албании и Косово в поиске открытых вакансий консультантов или официальных представителей правительства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Порошенко назначил командующего объединенных сил в Донбассе
МВД Украины не пустит граждан России в посольство и консульства в день выборов 18 марта
Экс-госсекретаря США Хилари Клинтон госпитализировали в Индии
В Москве открыли мемориальную доску Борису Немцову
Россия и Китай договорились продолжать работу по урегулированию корейского кризиса
МИД РФ: шествие легионеров СС в Риге – позор Европы
Эрдоган заявил, что США должны освободить сирийский Манбидж от курдов
СКР возбудил дело по факту убийства соратника Березовского Николая Глушкова
Стала известна дата рассмотрения жалобы Улюкаева в Мосгорсуде
ОЗХО предложила Лондону техпомощь в расследовании дела Скрипаля
Сотрудники ООН устроили забастовку из-за сокращения зарплат
В России возбудили дело по факту отравления Юлии Скрипаль
Стало известно, кто сыграет роль Эдуарда Стрельцова в одноименном фильме Учителя