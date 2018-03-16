Бывший советник Трампа будет представлять интересы Тимошенко в США

СЕГОДНЯ 17:35 2018-03-16T17:35:54+03:00

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Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко наняла экс-советника предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Барри Беннета для лоббирования своих интересов в Соединенных Штатах.

Отмечается, что его компания Avenue Strategies Global LLC будет консультировать политика по вопросам контактов с Вашингтоном, помогать организовать поездки, а также оказывать услуги по связям с общественностью и государственными деятелями от ее имени. Такое удовольствие будет обходиться Тимошенко в 65 тысяч долларов ежемесячно. При этом в случае, если экс-премьер решит начать избирательную кампанию, то Беннет должен будет указать ее партию в качестве заказчика услуг.

Между тем, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на бывшего советника Трампа, тот назвал Тимошенко "реформатором, которого поддерживают на Западе".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что после победы республиканца на американских выборах президента его помощники начали активно искать работу за рубежом. Так, Беннет несколько раз встречался с политиками Албании и Косово в поиске открытых вакансий консультантов или официальных представителей правительства.