СКР возбудил дело по факту убийства соратника Березовского Николая Глушкова

СЕГОДНЯ 17:44 2018-03-16T17:46:07+03:00

Николай Глушков в 2006 году. Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Ранее на этой неделе предприниматель был найден мертвым в своем доме в Великобритании

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В пятницу, 16 марта, в Следственном комитете России (СКР) заподозрили, компаньона Бориса Березовского Николая Глушкова убили. Как стало известно в пятницу, 16 марта, в нашей стране возбудили уголовное дело по факту убийства бизнесмена.

«Возбуждено уголовное дело <…> об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("убийство")», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР.

Напомним, о смерти Глушкова стало известно 13 марта. Тогда предприниматель был найден мертвым в своем доме на юго-западе Лондона. Причем Скотланд-Ярд практически сразу назвал гибель российского бизнесмена «необъяснимой».

Как сообщал сайт kp.ru, Николай Глушков был заочно приговорен в нашей стране к восьми годам колонии за крупные хищения.