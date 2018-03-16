МИД РФ: шествие легионеров СС в Риге – позор Европы

СЕГОДНЯ 18:00 2018-03-16T18:00:56+03:00

Шествие «Ваффен СС» в Риге прошло сегодня, 16 марта. Участники прошли от Домского собора до памятника Свободы Фото: REUTERS

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Российский МИД назвал шествие ветеранов войск СС в центре Риги постыдным сборищем и позором для современной Европы. Дипломаты призвали мировое сообщество вынести «принципиальные оценки» подобным «сходкам».

«Подобные позорные для современной Европы сходки, в которых принимают участие представители политистеблишмента, вызывают у нас чувство брезгливости, равно как и кощунственные попытки законодательно придать этому дню официальный статус», - говорится в сообщении МИД России.

Дипломаты отметили, что шествие легионеров СС в Риге прошло «с молчаливого потакания латвийских властей». МИД РФ напомнил, что армия СС устраивала масштабные карательные операции, в результате которых погибли и пострадали сотни тысяч мирных жителей. Немецкие штурмовики целенаправленно истребляли евреев, а теперь этих «невинных жертв и защитников свободы» заботливо опекают депутаты правящей коалиции, говорится в сообщении.

Шествие «Ваффен СС» в Риге прошло сегодня, 16 марта. Участники прошли от Домского собора до памятника Свободы. В нем принимали участие депутаты сейма Латвии. Подобные мероприятия в Риге устраивают ежегодно. Как сообщал сайт kp.ru, в стране уравняли солдат «Ваффен СС» с героями Советской Армии.