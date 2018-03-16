2018-03-16T17:50:14+03:00
В мире

Эрдоган заявил, что США должны освободить сирийский Манбидж от курдов

Такое условие необходимо выполнить американцам для дальнейшего сотрудничества с Анкарой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Турецкий лидер Тайип ЭрдоганТурецкий лидер Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Американские войска должны вывести членов вооруженных курдских формирований с территории сирийского Манбиджа для дальнейшего сотрудничества с Анкарой по данному вопросу. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в Эрзуруме.

"Мы не знаем, по какому пути пойдет новое руководство (новый госсекретарь) в США. Если Америка хочет с нами работать, то они должны начать выводить террористов к востоку от Евфрата", - сказал глава республики.

Он подчеркнул, что сейчас турецкая армия контролирует три четверти территории Африна и планирует усилить наблюдательные пункты в Идлибе, а после этого двинуться в сторону Манбиджа к востоку от реки Евфрат. Однако, по словам Эрдогана, Анкара готова рассмотреть любые варианты сотрудничества по сирийскому кризису, передает телеканал A Haber.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что военные США и Турции планируют создать безопасный коридор для вывода курдских формирований из Манбиджа. Обсуждение "дорожной карты" по Сирии состоится 19 марта.

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