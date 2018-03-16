Россия и Китай договорились продолжать работу по урегулированию корейского кризиса

СЕГОДНЯ 18:06 2018-03-16T18:06:17+03:00

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в настоящее время находится с визитом в Китае Фото: REUTERS

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В пятницу, 16 марта, заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, который в настоящее время находится в Пекине, пообщался со своим китайским коллегой Кун Сюанью, а также провел переговоры с главой МИД КНР Ван И.

Как отмечается на сайте российского внешнеполитического ведомства, в ходе этих консультаций «состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущим событиям вокруг Корейского полуострова». При этом стороны договорились продолжать работу по урегулированию корейского кризиса, а также приветствовали договоренности о проведении межкорейского и американо-северокорейского саммитов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале этого года в отношениях между Южной Кореей и КНДР наметилось потепление. Так, в конце февраля северокорейская делегация даже приехала на закрытие XXIII зимних Олимпийских игр, которые проходили в Пхенчхане, и встретилась там в южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. В частности, в ходе тех переговоров представители Пхеньяна заявили о готовности своей страны к диалогу с США.