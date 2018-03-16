2018-03-16T18:11:47+03:00
В мире

Экс-госсекретаря США Хилари Клинтон госпитализировали в Индии

Клинтон поскользнулась в ванной в гостинице и сломала запястье
Алексей КАРЕЛИН
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Хилари Клинтон во время поездки в Индию сломала запястьеХилари Клинтон во время поездки в Индию сломала запястьеФото: REUTERS
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В Индии бывший госсекретарь США Хилари Клинтон угодила в больницу. Клинтон поскользнулась на ступеньках, когда входила в ванную в гостинице. При падении эск-госсекретарь сломала запястье.

Инцидент произошел в городе Джодхпур в индийском штате Раджастхан. Клинтон заехала в отель, расположенный в одной из крупнейших в мире резиденций – дворце Умайд-Бхаване. Клинтон после падения обеспокоила боль в запястье и она обратилась в больницу, где американке сделали рентген и компьютерную томографию.

Узнав диагноз, Клинтон проконсультировалась с врачами из США. Специалисты посоветовали Клинтон наложить на запястье тугую повязку и отдохнуть, пишет Daily News and Analysis..

Новый год для Клинтон тоже начался плохо. Сайт kp.ru рассказывал, что ФБР завело уголовное дело в отношении экс-госсекретаря. По версии следствия, Клинтон использовала свой благотворительный фонд в коррупционных целях. Правительство выделяло фонду деньги, которые Клинтон могла тратить на собственные интересы.

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