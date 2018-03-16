2018-03-16T18:27:48+03:00
Политика

Порошенко назначил командующего объединенных сил в Донбассе

Как заявил украинский лидер, формат «антитеррористической операции» теперь будет изменен на «операцию объединенных сил»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В пятницу, 16 марта, президент Украины Петр Порошенко назначил командующего объединенных сил в Донбассе. Как стало известно, новый оперативный штаб на юго-востоке незалежной возглавит генерал-лейтенант Сергей Наева.

Выступая перед военнослужащими в Краматорске, украинский лидер напомнил, что принятым ранее законом о реинтеграции Донбасса предусмотрена замена АТО (антитеррористической операции - так в Киеве называют силовую операцию на юго-востоке страны) на операцию объединенных сил в Донбассе

«Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева», - приводят слова Порошенко местные СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале глава незалежной подписал закон о так называемой реинтеграции Донбасса, или, как его еще называют, «закон о войне», принятый Верховной радой 18 января. В частности, этот документ узаконил применение армии на востоке страны без объявления войны.

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