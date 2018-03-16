Избирательный участок на Брайтон-бич в Нью-Йорке облили краской

СЕГОДНЯ 18:46 2018-03-16T19:51:24+03:00

В день выборов в США будут открыты несколько участков Фото: Евгения ГУСЕВА

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Помещение, в котором 18 марта смогут проголосовать на выборах Президента РФ российские граждане, временно или постоянно проживающие в США, расположенное в Бруклине, сегодняшней ночью облили краской. Полиция начала расследование по факту вандализма.

В день выборов в США будут открыты несколько участков, в ряде городов было проведено досрочное голосование.

Американские русскоязычные СМИ и организации соотечественников охотно информируют о месте нахождения и графике работы избирательных участков. Однако, глава Русского центра в столице штата Нью-Йорк, городе Олбани, Татьяна Дептола, получившая от российских организаций немалую часть денег на выкуп помещения, открытие и работу Центра, бомбардирующая просьбами о финансировании своей деятельности, отказалась принимать на своей территории избирательную комиссию.

Избирательный участок на Брайтон-бич в Нью-Йорке облили краскойФото: Twitter.com

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