Избирательный участок на Брайтон-бич в Нью-Йорке облили краской
Помещение, в котором 18 марта смогут проголосовать на выборах Президента РФ российские граждане, временно или постоянно проживающие в США, расположенное в Бруклине, сегодняшней ночью облили краской. Полиция начала расследование по факту вандализма.
В день выборов в США будут открыты несколько участков, в ряде городов было проведено досрочное голосование.
Американские русскоязычные СМИ и организации соотечественников охотно информируют о месте нахождения и графике работы избирательных участков. Однако, глава Русского центра в столице штата Нью-Йорк, городе Олбани, Татьяна Дептола, получившая от российских организаций немалую часть денег на выкуп помещения, открытие и работу Центра, бомбардирующая просьбами о финансировании своей деятельности, отказалась принимать на своей территории избирательную комиссию.
Избирательный участок на Брайтон-бич в Нью-Йорке облили краскойФото: Twitter.com
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