2018-03-16T19:02:16+03:00
Политика

Украина изменит собственную Конституцию ради ЕС и НАТО

По утверждению президента Петра Порошенко, "обе идеи являются консолидирующими в обществе" и найдут широкую поддержку среди народа
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Петр Порошенко продолжает лелеять надежду затащить свою страну в ЕС и НАТОПетр Порошенко продолжает лелеять надежду затащить свою страну в ЕС и НАТОФото: REUTERS
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В своем стремлении любой ценой затащить страну в Евросоюз и НАТО, нынешняя киевская власть готова изменить основной закон страны.

Как заявил 16 марта президент Украины Петр Порошенко, им дано распоряжение подготовить проект поправок в Конституцию страны, которые закрепят евроатлантические стремления Незалежной и приблизят страну ко скорейшему вступлению в ЕС и НАТО. Что, в свою очередь поспособствует «дополнительным консолидирующим украинское общество фактором».

"Скоро Европа и НАТО станут еще ближе. Я дал распоряжение готовить проект поправок к конституции, который на уровне основного закона закрепит наше стремление вступить в НАТО и ЕС", - приводят слова украинского лидера местные СМИ.

Кроме того, Порошенко заявил, что Украина продолжит настаивать на скорейшем утверждении западными партнерами так называемого Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

В 2017 году Верховная рада Украины принял закон, согласно которому членство страны в НАТО определено как один из приоритетов внешней политики государства.

В этой связи стоит заметить, что планы киевских властей довольно призрачны. Одним из основных условий вступления в НАТО является отсутствие на территории страны-кандидата каких-либо военных конфликтов и территориальных споров с третьими странами.

В ЕС же неоднократно заявляли, что Незалежную пока там совсем не ждут.

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