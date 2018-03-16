Украина изменит собственную Конституцию ради ЕС и НАТО
В своем стремлении любой ценой затащить страну в Евросоюз и НАТО, нынешняя киевская власть готова изменить основной закон страны.
Как заявил 16 марта президент Украины Петр Порошенко, им дано распоряжение подготовить проект поправок в Конституцию страны, которые закрепят евроатлантические стремления Незалежной и приблизят страну ко скорейшему вступлению в ЕС и НАТО. Что, в свою очередь поспособствует «дополнительным консолидирующим украинское общество фактором».
"Скоро Европа и НАТО станут еще ближе. Я дал распоряжение готовить проект поправок к конституции, который на уровне основного закона закрепит наше стремление вступить в НАТО и ЕС", - приводят слова украинского лидера местные СМИ.
Кроме того, Порошенко заявил, что Украина продолжит настаивать на скорейшем утверждении западными партнерами так называемого Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).
В 2017 году Верховная рада Украины принял закон, согласно которому членство страны в НАТО определено как один из приоритетов внешней политики государства.
В этой связи стоит заметить, что планы киевских властей довольно призрачны. Одним из основных условий вступления в НАТО является отсутствие на территории страны-кандидата каких-либо военных конфликтов и территориальных споров с третьими странами.
В ЕС же неоднократно заявляли, что Незалежную пока там совсем не ждут.
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