ЦИК РФ ответил на угрозы Киева не пускать россиян на выборы

СЕГОДНЯ 19:02 2018-03-16T19:02:43+03:00

В Центризбиркоме заявили о возможном обращении в ЕСПЧ в связи с действиями Украины

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В Центральной избирательной комиссии РФ прокомментировали намерение Киева помешать россиянам, которые по тем или иным причинам 18 марта будут находиться на территории Украины, принять участие в выборах президента нашей страны. Как отметил член ЦИК Василий Лихачев, если власти незалежной воплотят свои угрозы в жизнь, то у Москвы появятся основания для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) или международный суд ООН.

«Если такого рода факты будут, то я, как юрист-международник, хочу сказать, что у нас могут появиться серьезные основания для обращения для защиты наших граждан в Европейский суд по правам человека, а может быть, даже в международный суд ООН», - сказал Лихачев ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 16 марта, МВД Украины объявило о том, что не пустит граждан России в посольство и консульства 18 марта - в день выборов президента РФ.