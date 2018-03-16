ЕС заявил о намерении сохранить санкции против России из-за Крыма

СЕГОДНЯ 19:21 2018-03-16T19:22:59+03:00

А также призвал страны ООН разработать собственные меры по непризнанию присоединения полуострова к РФ

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В пятницу, 16 марта, Евросоюз подтвердил намерение сохранить санкции в отношении России из-за Крыма. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«ЕС остается привержен решимости в полной мере реализовывать свою политику непризнания (воссоединения Крыма с Россией), в том числе путем ограничительных мер», - говорится в заявлении Могерини, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Также там отмечается, что Европейский союз вновь обращается к странам-членам ООН с призывом разработать собственные меры по непризнанию присоединения полуострова к РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. Причем в Москве неоднократно говорили о том, что процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права. Однако Запад все равно обвинил нашу страну в дестабилизации ситуации на востоке Украины и начал вводить санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и компаний.