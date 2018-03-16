Российские дипломаты покинут Великобританию 20 марта

СЕГОДНЯ 19:42 2018-03-16T19:42:09+03:00

В итоге штат посольства РФ в Соединенном Королевстве сократится на 40%

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Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко сообщил, когда Великобританию покинут 23 российских дипломата, которых власти Соединенного Королевства решили выслать из страны в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По его сведениям, представители нашей страны вместе со своими семьями вылетят в Москву 20 марта.

«Они уедут 20-го числа. Вместе с членами семей речь идет примерно о восьми десятках человек», - сказал Яковенко.

Также посол назвал заявление британских властей о том, что высылаемые сотрудники дипмиссии якобы являются незаявленными работниками российских спецслужб, «выдумкой и глупостью». «Это все призвано обслуживать эту колоссальную провокацию, которую организовали, скорее всего, британские спецслужбы», - цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия «с большой долей вероятности» причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Наша страна категорически отвергла эти обвинения, заметив, что никаких доказательств у Лондона нет. Однако 14 марта глава британского правительства объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке всех двусторонних контактов с РФ.