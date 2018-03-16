2018-03-16T19:56:44+03:00
В мире

Великобритания начала расследовать убийство соратника Березовского Николая Глушкова

Как показало патологоанатомическое исследование, причиной смерти российского предпринимателя стало «сдавливание шеи»
Дарья ИВАШКИНА
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Ранее Николай Глушков был найден мертвым в своем доме на юго-западе ЛондонаРанее Николай Глушков был найден мертвым в своем доме на юго-западе ЛондонаФото: REUTERS
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В пятницу, 16 марта, стало известно, что Великобритания начала расследование дела об убийстве соратника Бориса Березовского Николая Глушкова.

Как уточнили в Скотленд-Ярде, такое решение было принято после получения результатов патологоанатомического исследования, согласно которым причиной смерти российского предпринимателя стало «сдавливание шеи».

При этом в лондонской полиции подчеркнули, что в настоящее время нет ничего, чтобы указывало на какую-либо связь убийства Глушкова с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери. Кроме того, у местных правоохранителей «нет доказательств того, что бизнесмен был отравлен».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе Глушков был найден мертвым в своем доме на юго-западе Лондона. А в пятницу Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту убийства предпринимателя.

Кстати, стоит отметить, что Николай Глушков был заочно приговорен в нашей стране к восьми годам колонии за крупные хищения.

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