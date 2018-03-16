2018-03-16T20:15:20+03:00
Экономика

Моногород Пикалево получил статус территории опережающего социально-экономического развития

В ближайшие годы в регион планируется привлечь более 20 млрд. рублей [аудио]
Ирина СУХАНОВА
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Фото: ИТАР-ТАСС/ Вадим Жернов.Фото: ИТАР-ТАСС/ Вадим Жернов.
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Городу Пикалево в Ленинградской области присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. Соответствующее постановление было опубликовано в пятницу на сайте Правительства РФ. Статус ТОСЭР означает, что компании, инвестирующие средства в экономику моногорода и развивающие разнообразные производства на его территории, гарантированно получают налоговые льготы и другие преференции.

По мнению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, статус ТОСЭР даст мощный толчок развитию производства и оздоровит экономику региона.

- Создание территории опережающего развития в Пикалево позволит диверсифицировать экономику моногорода, повысит его инвестиционную привлекательность, и, что самое важное, будет способствовать созданию тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест для жителей, - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ближайшее время в Пикалево будут реализованы пять крупных инвестиционных проекта. Правительство Ленинградской области уже подписало рамочные соглашения с потенциальными инвесторами. Планируется, что в моногороде появится предприятие по пошиву форменной одежды, швейное производство, фабрики по выпуску обоев, а так же будет налажено производство товаров для компании «ИКЕА». В городе будет развиваться тепличный комплекс, специализирующийся на выращивании овощей, и появится производство по добыче песка.

Всего, по оценкам экономистов, к 2030 году инвестиции в экономику Пикалево составят более 20 млрд. рублей. На предприятиях города будет создано более 1700 новых рабочих мест.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко о присвоении Пиколево статуса ТОСЭР

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