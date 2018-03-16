2018-03-16T20:13:19+03:00
Политика

Минобороны РФ опровергло информацию об авиаударах в сирийской Восточной Гуте

В ведомстве заверили, что российская авиация никаких боевых задач в этом районе «не имеет и не выполняла»
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Фото: Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАССОфициальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Фото: Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Минобороны РФ прокомментировало ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что российские самолеты якобы нанесли удар по сирийской Восточной Гуте. Так, представитель ведомства Игорь Конашенков назвал эти сообщения «очередным фейком». При этом он заверил, что наша авиация никаких боевых задач в районе Восточной Гуты «не имеет и не выполняла».

«Сообщение британской "Обсерватории по правам человека в Сирии" со ссылкой на анонимных "активистов" из населенного пункта Кафер Батна о якобы авиаударах российской авиации по Восточной Гуте - очередной фейк», - цитирует генерал-майора ТАСС.

Также Конашенков заметил, что в настоящее время в пригороде Дамаска находятся российские военные из Центра по примирению враждующих сторон, которые обеспечивают работу гуманитарных коридоров и ведут переговоры с вооруженной оппозицией о прекращении обстрелов населения. По словам представителя министерства обороны, в этом может убедиться любой желающий, так как на сайте Минобороны России организована онлайн-трансляция реальной обстановки в Восточной Гуте.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 27 февраля по поручению президента РФ Владимира Путина в Восточной Гуте вводится ежедневная гуманитарная пауза. Между тем долгое время мирным жителям не удавалось покинуть район из-за обстрелов со стороны боевиков. Однако вскоре нашим военным удалось наладить выход мирных граждан.

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