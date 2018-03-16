2018-03-16T20:31:16+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали решение Украины не пускать россиян на выборы президента

По словам депутата Дмитрия Новикова, подобные намерения свидетельствуют о том, что европейские ценности ничего не значат для Киева
Дарья ИВАШКИНА
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В Госдуме прокомментировали решение Украины не пускать россиян на выборы президентаВ Госдуме прокомментировали решение Украины не пускать россиян на выборы президентаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Госдуме прокомментировали намерение Украины не пускать россиян в консульства и посольство РФ 18 марта для голосования на президентских выборах. Как заметил первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков, подобные планы незалежной свидетельствуют о том, что для Киева ничего не значат европейские ценности.

«Если они (украинские власти) занимают позицию, не позволяя россиянам высказаться на выборах президента России, то, значит, ничего общего с демократией и европейскими ценностями это иметь не может», - сказал депутат в беседе с RT.

Также политик отметил, что европейцы должно дать соответствующую оценку действиям Украины. Если же они этого не сделают, то, по мнению Новикова, в очередной раз докажут, что в ЕС «тема демократии также не является приоритетной» и что в Брюсселе «готовы прощать все тем, кто согласен реализовывать цели неблаговидные, но отвечающие интересам европейского истеблишмента».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 16 марта, МВД Украины объявило о том, что не пустит граждан России в дипломатические учреждения 18 марта - в день выборов президента РФ.

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