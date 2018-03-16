МИД РФ: все решения по ответным мерам по отношению к Великобритании приняты

СЕГОДНЯ 21:02 2018-03-16T21:06:30+03:00

Ранее Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке всех двусторонних контактов с Москвой в связи с делом Скрипаля

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В пятницу, 16 марта, стало известно о том, что в России уже приняли все решения по ответным мерам по отношению к Великобритании. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Все решения российской стороной приняты, и в ближайшее время они будут доведены как до британской стороны, так и до общественности», - сказала дипломат ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия «с большой долей вероятности» причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Наша страна категорически отвергла все обвинения в свой адрес.

Однако 14 марта глава британского правительства огласила меры, которые Лондон решил принять в отношении Москвы в связи с делом Скрипаля. Так, власти Соединенного Королевства потребовали высылки 23 российских дипломатов, а также приостановили все двусторонние контакты с РФ, в связи с чем даже отозвали приглашение министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Кроме того, Мэй объявила об усилении контроля за россиянами, приезжающими в Великобританию. Причем британский премьер не исключила дальнейшего ужесточения антироссийских санкций.

В России же тогда не исключили ответных мер.