МИД РФ ответил на решение Украины не пускать россиян на президентские выборы

СЕГОДНЯ 21:30 2018-03-16T21:30:25+03:00

МИД РФ выразил возмущение по поводу решения Украины не пускать россиян в консульства и посольство нашей страны 18 марта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как заметили в дипведомстве, действия Киева «не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах»

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МИД РФ выразил возмущение по поводу решения Украины не пускать россиян в консульства и посольство нашей страны 18 марта для голосования на президентских выборах.

«Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, отметив при этом, что планы Киева на 18 марта «противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам».

Кроме того, в МИД РФ обвинили незалежную в «открытом вмешательстве в сугубо внутренние дела» нашей страны и выразили надежду на то, что ООН, ОБСЕ и другие авторитетные международные структуры хоть как-то отреагируют на происходящее.

Также наши дипломаты предположили, что нынешнее руководство соседнего государства, «спровоцировав собственных граждан в Крыму на голосование за присоединение к России», теперь «в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 16 марта, МВД Украины объявило о том, что не пустит граждан РФ в дипучреждения 18 марта - в день выборов президента.