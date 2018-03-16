2018-03-16T21:30:25+03:00
Политика

МИД РФ ответил на решение Украины не пускать россиян на президентские выборы

Как заметили в дипведомстве, действия Киева «не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments41
МИД РФ выразил возмущение по поводу решения Украины не пускать россиян в консульства и посольство нашей страны 18 мартаМИД РФ выразил возмущение по поводу решения Украины не пускать россиян в консульства и посольство нашей страны 18 мартаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

МИД РФ выразил возмущение по поводу решения Украины не пускать россиян в консульства и посольство нашей страны 18 марта для голосования на президентских выборах.

«Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, отметив при этом, что планы Киева на 18 марта «противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам».

Кроме того, в МИД РФ обвинили незалежную в «открытом вмешательстве в сугубо внутренние дела» нашей страны и выразили надежду на то, что ООН, ОБСЕ и другие авторитетные международные структуры хоть как-то отреагируют на происходящее.

Также наши дипломаты предположили, что нынешнее руководство соседнего государства, «спровоцировав собственных граждан в Крыму на голосование за присоединение к России», теперь «в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 16 марта, МВД Украины объявило о том, что не пустит граждан РФ в дипучреждения 18 марта - в день выборов президента.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Песков ответил на обвинения в причастности России к делу Скрипаля
В парламенте Великобритании предложили перенести ЧМ-2018 в другую страну
Песков: Россия заинтересована в добрых отношениях со всеми странами
Борис Джонсон не пожал руку послу РФ при встрече в МИД Великобритании
МИД РФ: все решения по ответным мерам по отношению к Великобритании приняты
Трамп подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая
В Госдуме прокомментировали решение Украины не пускать россиян на выборы президента
Моногород Пикалево получил статус территории опережающего социально-экономического развития
Минобороны РФ опровергло информацию об авиаударах в сирийской Восточной Гуте
Великобритания начала расследовать убийство соратника Березовского Николая Глушкова
Российские дипломаты покинут Великобританию 20 марта