Борис Джонсон не пожал руку послу РФ при встрече в МИД Великобритании

СЕГОДНЯ 21:49 2018-03-16T21:49:16+03:00

Как заметил глава российской дипломатии в Соединенном Королевстве, британский министр «всем своим видом хотел продемонстрировать свое возмущение» политикой Москвы

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Посол России в Великобритании Александр Яковенко прокомментировал отказ главы МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона пожать ему руку на встрече в британском внешнеполитическом ведомстве, куда наш дипломат был вызван в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как заметил Яковенко, Джонсон «всем своим видом хотел продемонстрировать свое возмущение политикой России». «Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия», - цитирует дипломата ТАСС.

При этом посол признался, что воспринял поведение Джонсона спокойно. Александр Яковенко подчеркнул, что для него любой разговор с министром - это «всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые он хочет задать».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке всех двусторонних контактов с Москвой в связи с делом Скрипаля.