Песков: Россия заинтересована в добрых отношениях со всеми странами
В Кремле заверили, что Россия заинтересована в налаживании добрых отношений со всеми государствами, которые этого хотят. Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, наша страна является ответственным участником международного сообщества, и именно такой ее и нужно воспринимать.
«Россию нужно воспринимать как ответственного участника международного сообщества, который заинтересован в том, чтобы налаживать добрые отношения со всеми странами, которые этого хотят», - сказал представитель Кремля РИА Новости.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в последнее время резко ухудшились отношения Москвы с Лондоном. Произошло это после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Дело в том, что британские власти обвинили в отравлении бывшего шпиона именно России и ввели в отношении нее ряд мер, в частности, выслали часть российских дипломатов из своей страны.