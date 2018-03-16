Песков: Россия заинтересована в добрых отношениях со всеми странами

16 Март 22:01 2018-03-16T22:01:15+03:00

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В Кремле заверили, что Россия заинтересована в налаживании добрых отношений со всеми государствами, которые этого хотят. Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, наша страна является ответственным участником международного сообщества, и именно такой ее и нужно воспринимать.

«Россию нужно воспринимать как ответственного участника международного сообщества, который заинтересован в том, чтобы налаживать добрые отношения со всеми странами, которые этого хотят», - сказал представитель Кремля РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в последнее время резко ухудшились отношения Москвы с Лондоном. Произошло это после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Дело в том, что британские власти обвинили в отравлении бывшего шпиона именно России и ввели в отношении нее ряд мер, в частности, выслали часть российских дипломатов из своей страны.