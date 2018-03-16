2018-03-16T22:19:22+03:00
В мире

В парламенте Великобритании предложили перенести ЧМ-2018 в другую страну

Политик Стивен Киннок заявил о необходимость «всерьез рассмотреть возможность совместного обращения в ФИФА»
Дарья ИВАШКИНА
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В парламенте Великобритании предложили перенести ЧМ-2018 в другую странуВ парламенте Великобритании предложили перенести ЧМ-2018 в другую странуФото: REUTERS
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‍В Великобритании предложили отобрать у России чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018). С такой инициативой выступил член британского парламента Стивен Киннок. По мнению политика, ЧМ-2018, который должен пройти в РФ, нужно провести в другой стране и не в 2018 году, а в 2019-м.

«Я считаю, что мы должны всерьез рассмотреть возможность совместного обращения в Международную федерацию футбола (ФИФА) и поговорить о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну или страны», - приводит слова Киннока издание Mirror со ссылкой на эфир BBC Radio.

Стоит отметить, что инициатива чиновника прозвучала на фоне скандала с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе Лондон обвинил Москву в якобы причастности к покушению на бывшего шпиона и ввел в отношении нашей страны ряд мер, в частности, объявил о высылке 23 российских дипломатов.

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Судя по тому, что здесь сейчас происходит, официальный Лондон не собирается останавливаться в антироссийском раже в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Из встреч с британцами складывается также твердое впечатление, что «секретные меры», подготовленные правительством Терезы Мэй - еще более драконовские, чем шаги, о которых премьер-министр объявила 14 марта в палате общин. К тому же министр иностранных дел Борис Джонсон в пятницу договорился до того, что обвинил Владимира Путина в том, что президент, скорее всего, лично отдал приказ о применении химического оружия на территории Альбиона (подробности)

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