2018-03-16T22:39:14+03:00
Политика

Песков ответил на обвинения в причастности России к делу Скрипаля

Представитель Кремля вновь указал на отсутствие «каких-либо вразумительных доказательств» виновности Москвы
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал реакцию западных стран на скандал с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как признался представитель Кремля, заявления Запада о якобы причастности России к покушению на бывшего шпиона не могут не вызывать у Москвы глубочайшего удивления.

«Вся волна пошла из Великобритании. Это не может не вызывать нашего глубочайшего удивления, о чем мы уже говорили», - цитирует Пескова РИА Новости.

Кроме того, пресс-секретарь в очередной раз указал на отсутствие «каких-либо вразумительных доказательств» причастности РФ к отравлению.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в английском Солсбери. Как выяснилось чуть позднее, их обоих отравили неким нервно-паралитическим веществом. А вскоре в Лондоне возложили ответственность за это покушение на Россию, не предоставив при этом никаких доказательств. Москва же в свою очередь отвергла все обвинения и заверила, что не имеет никакого отношения к отравлению.

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