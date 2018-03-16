ВЦИОМ 18 марта проведет экзитпол с использованием технологий блокчейн

16 Март 23:16 2018-03-16T23:16:21+03:00

Промежуточные результаты опроса будут публиковаться каждые два часа с 11:00 мск

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В день голосования на выборах президента России, 18 марта, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) организует Ситуационный центр экзитпола, который будет использовать технологии распределенных реестров (блокчейн).

Как отметили в центре, Smart ExitPoll станет одним из первых в мире проектов использования распределенной системы хранения данных в рамках электоральных исследований. Это позволит исключить любые внешние воздействия на загруженные данные, сделает бессмысленными хакерские атаки и обеспечит транспарентность процесса сбора данных.

Первые данные начнут стекаться в Smart ExitPoll 18 марта с открытием участков на Дальнем Востоке (с 01:00 мск). Первый сводный отчет будет сформирован к 09:00 мск. За ходом проекта в режиме реального времени можно следить на специальном сайте.

Данные опросов будут загружаться в блокчейн хранилище каждый час. С 11:00 мск ВЦИОМ будет каждые два часа сообщать промежуточные результаты, не указывая предпочтения опрошенных. Их обнародуют только в 21:00 мск.