ВЦИОМ 18 марта проведет экзитпол с использованием технологий блокчейн
В день голосования на выборах президента России, 18 марта, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) организует Ситуационный центр экзитпола, который будет использовать технологии распределенных реестров (блокчейн).
Как отметили в центре, Smart ExitPoll станет одним из первых в мире проектов использования распределенной системы хранения данных в рамках электоральных исследований. Это позволит исключить любые внешние воздействия на загруженные данные, сделает бессмысленными хакерские атаки и обеспечит транспарентность процесса сбора данных.
Первые данные начнут стекаться в Smart ExitPoll 18 марта с открытием участков на Дальнем Востоке (с 01:00 мск). Первый сводный отчет будет сформирован к 09:00 мск. За ходом проекта в режиме реального времени можно следить на специальном сайте.
Данные опросов будут загружаться в блокчейн хранилище каждый час. С 11:00 мск ВЦИОМ будет каждые два часа сообщать промежуточные результаты, не указывая предпочтения опрошенных. Их обнародуют только в 21:00 мск.