Лавров: США создают глобальную систему ПРО на для защиты от Ирана и КНДР

СЕГОДНЯ 00:13 2018-03-17T00:13:39+03:00

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Глобальная система противоракетной обороны, которую развертывают США вокруг России, создана не против угроз со стороны Ирана и КНДР. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что, по оценке российских военных, ПРО США «нацелены на то, чтобы обесценить» стратегический ядерный потенциал РФ. По словам главы МИД, после выхода Соединенных Штатов из договора об ограничении систем ПРО Москва пыталась донести до Вашингтона пагубные последствия этого шага и приглашала совместно создать механизм рассмотрения вопросов защиты от баллистических ракет, передает РИА Новости.

Как уже писал сайт kp.ru, США намерены окружить Россию кольцом противоракетной обороны. Ппо данным Минобороны РФ, у российских границ Пентагон планирует развернуть 400 ракет глобальной системы ПРО. Созданы районы противоракетной обороны на территории США – в Калифорнии и на Аляске, а также в Румынии и странах Балтии, в скором времени откроется район ПРО в Польше.

Кроме того, Америка разворачивают системы ПРО в Японии и Южной Корее, что беспокоит не только Москву, но и Пекин.