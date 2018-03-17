2018-03-17T01:18:57+03:00
Политика

Нарышкин назвал слова Мэй о разрушении разведки РФ наивными и некомпетентными

Глава внешней разведки России прокомментировал заявление британского премьера
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава Службы внешней разведки (России Сергей НарышкинГлава Службы внешней разведки (России Сергей НарышкинФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Надежда премьер-министра Великобритании Терезы Мэй помешать работе российской разведки по-детски наивна. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, глава британского заявила, что Соединенное Королевства покинут 23 российских дипломата, и это подорвет деятельность российской разведки в Великобритании на долгие годы.

"Это заявление — смесь детской наивности и профессиональной некомпетентности", — сказал Нарышкин.

Наопним, в понедельник Мэй заявила, что по данным следствия, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. Она выразила уверенность, что Москва причастна к инциденту в Солсбери и должна дать исчерпывающие объяснения по этому поводу.

Российская сторона попросила предоставить материалы расследования для ознакомления, но получила отказ.

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