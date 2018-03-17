Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста

СЕГОДНЯ 01:52 2018-03-17T02:00:27+03:00

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Российское посольство в Киеве направило в МИД республики ноту протеста в связи с заявлениями главы МВД о том, что россиян не пропустят 18 марта на избирательные участки на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии.

"В МИД Украины была направлена соответствующая нота с требованием обеспечить нашим диппредставительству и генконсульствам возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов", - говорится на сайте посольства.

Посольство пообещало, что предпримет все меры, чтобы избирательные участки в российских загранучреждениях на Украине 18 марта были открыты. Также дипломаты выразили свое возмущение планами правоохранительного ведомства республики сорвать голосование россиян в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

Ранее в пятницу сайт kp передавал слова главы МВД Украины Арсена Авакова, который объявил, что 18 марта всех россиян, что придут в диппредставительства страны, расположенные на территории Украины, полицейские не будут пропускать на территорию.