2018-03-17T02:24:18+03:00
Политика

В России начался день тишины перед выборами президента

В субботу, 17 марта, запрещена любая агитация за кандидатов
Юлия ДИВЕЕВА
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В России проходит день тишины перед выборами президентаВ России проходит день тишины перед выборами президентаФото: Иван МАКЕЕВ
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По всей России с наступлением субботы стартовал день тишины. В течение 17 марта на территории страны запрещена любая агитация за кандидатов в президенты РФ на теле- и радиоканалах, в периодических печатных изданиях и интернет-сайтах. Проводить митинги, встречи избирателей, раздавать листовки нельзя ни кандидатам, ни партиям.

Из-за большой разницы во времени в самых восточных регионах страны - Камчатке и Чукоткедень тишины наступил еще в 15:00 мск пятницы. В Калининграде - самом западном регионе России - день тишины начался в 01:00 мск.

Кроме того, по закону не допускается подкуп избирателей – вручение любых подарков или денежного вознаграждения в совокупности с предвыборной агитацией. В день голосования, 18 марта, агитировать также запрещено.

Под запрет не попадают материалы Центризбиркома, приглашающие на выборы, с указанием места и времени проведения голосования. Также не надо срывать ранее размещенные плакаты и билборды.

Как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье 18 марта в России пройдут выборы президента страны. На этот пост претендуют восемь кандидатов.

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