2018-03-17T03:01:55+03:00
В мире

Погругалец изготовил самые дорогие в мире конфеты

Шоколадки по цене 10 тысяч долларов штуку уже нашли покупателей в ОАЭ, Аргентине, Анголе и России
Юлия ДИВЕЕВА
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Шоколатье Даниэл Гомиш покрывает трюфельные конфеты золотомШоколатье Даниэл Гомиш покрывает трюфельные конфеты золотомФото: REUTERS
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В Португалии на международном фестивале шоколада представили самую дорогую конфету в мире. Ее изготовил португальский же шоколатье Даниэл Гомиш.

Конфета сделана из экваториального черного шоколада, шафрана, белых трюфелей и мадагаскарской ванили, а сверху ее покрывает 23-карата золота. Кондитер создал всего тысячу таких угощений. Стоимость одной штучки – 7 тысяч 728 евро ( около 10 тысяч долларов), передает Portugal News.

Черный шоколад, шафран, белый трюфель и мадагаскарская ваниль и золото - рецепт конфет от Даниэла Гомиша. Фото: REUTERS

Черный шоколад, шафран, белый трюфель и мадагаскарская ваниль и золото - рецепт конфет от Даниэла Гомиша.Фото: REUTERS

Конфеты будут разосланы покупателям в Объединенные Арабские Эмираты, Анголу, Аргентину, а также Россию в индивидуальных упаковках – шкатулках, не менее ценных и эксклюзивных. Это лакированные черные ларцы с выгравированным золотом серийным номером конфеты, которая лежит на подушке, расшитой кристаллами Swarovski и жемчугом.

По словам Гомиша, личности ценителей дорогих гастрономических изысков будут сохранены в тайне. Международный фестиваль шоколада проходит с 16 по 18 марта в португальском городе Обидуш.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru в сентябре 2017 года, швейцарские шоколатье изобрели новый сорт шоколада - рубиновый. Для лакомства необычного цвета вывели особый тип какао-бобов с привкусом ягод и фруктов.

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