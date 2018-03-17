Гражданин Румынии не смог доказать в суде, что он живой

СЕГОДНЯ 03:35 2018-03-17T03:35:19+03:00

В Румынии суд не признал мужчину живым, потому что он поздно заявил о том, что не умер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчины юридически не существует, а значит, его не могут принять на работу

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Гражданин Румынии Константин Релиу признан умершим и свидетельство о его смерти не будет аннулировано. Такое решение принял румынский суд по иску «скончавшегося» 63-летнего жителя уезда Васлуй.

Релиу недавно был депортирован на родину после 26 лет, проведенных в Турции, из-за просроченных документов, и обнаружил, что дома его похоронили. Его жена обратилась с просьбой признать его умершим, когда перестала получать от него известия. Связь с родиной румын оборвал в 2013 году. Суд удовлетворил иск супруги Риелу только в 2016-м, передает РИА Новости.

"По документам я мертв, хотя и жив. У меня нет ни одного источника дохода, а так как я фигурирую как умерший, то не могу трудоустроиться, ничего не могу делать в этой стране", — поделился своими проблемами с журналистами «живой мертвец».

Суд решил, что мужчина опоздал опротестовать свою «смерть», а потому, теперь его не существует с юридической точки зрения. Теперь Риелу придется снова обращаться в суд с повторным иском.