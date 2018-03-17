В Великобритании во время стрельбы ранена беременная женщина

СЕГОДНЯ 04:01 2018-03-17T04:02:12+03:00

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Беременная женщина получила пулевое ранение во время стрельбы недалеко от города Гастингс на юге Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба полиции графства Сассекс.

Медики сейчас борются за жизнь пострадавшей и ее нарождённого ребенка. Стрелявшего правоохранителям удалось выследить и арестовать. Местные власти заверили, что инцидент не связан с терроризмом, передает Тhe Sun.

Напомним, в феврале сайт kp.ru сообщил, что в городе Лестер прогремел мощный взрыв. ЧП произошло на Хинкли-роуд. В результате взрыва было полностью разрушено двухэтажное здание, в котором находился супермаркет. Четыре человека были госпитализированы. Погибли пять человек.

Полиция города провела расследование совместно с пожарной службой. Инцидент не был квалифицирован как теракт. Причина взрыва - утечка бытового газа.