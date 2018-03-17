В Великобритании во время стрельбы ранена беременная женщина
Беременная женщина получила пулевое ранение во время стрельбы недалеко от города Гастингс на юге Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба полиции графства Сассекс.
Медики сейчас борются за жизнь пострадавшей и ее нарождённого ребенка. Стрелявшего правоохранителям удалось выследить и арестовать. Местные власти заверили, что инцидент не связан с терроризмом, передает Тhe Sun.
Напомним, в феврале сайт kp.ru сообщил, что в городе Лестер прогремел мощный взрыв. ЧП произошло на Хинкли-роуд. В результате взрыва было полностью разрушено двухэтажное здание, в котором находился супермаркет. Четыре человека были госпитализированы. Погибли пять человек.
Полиция города провела расследование совместно с пожарной службой. Инцидент не был квалифицирован как теракт. Причина взрыва - утечка бытового газа.